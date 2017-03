Torcida coxa-branca protesta, mas não deixa o bom humor de lado

(foto: Geraldo Bubniak)

A pressão em cima do time do Coritiba era grande antes da partida. Nas últimas semanas, a equipe foi eliminada da Copa do Brasil em pleno Couto Pereira pelo Asa, time que disputa a Série C. Paulo César Carpegiani foi demitido do comando técnico do clube e, em seguida, veio a derrota para os reservas do Atlético-PR no clássico disputado na Arena da Baixada, na última quarta-feira. Para o duelo contra o Prudentópolis, os torcedores coxa-brancas chegaram a se mobilizar nas redes sociais para protestar com uma partida "público zero", ou seja, sem a presença de torcedores.

Mas nem com toda a decepção causada pelo péssimo começo de temporada da equipe a torcida deixou o bom humor de lado. Prova disso é que no 3º anel da arquibancada, logo acima de onde fica a torcida organizada Império, alguns torcedores exibiram uma faixa inusitada, com os dizeres: "Joguem como bebemos" (confira na imagem acima).