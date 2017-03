O atacante Kléber, autor de dois gols na vitória do Coritiba por 3 a 0 contra o Prudentópolis neste sábado (04/03), no Couto Pereira, tratou de desabafar e mandar o que pareceu ser uma indireta ao técnico Paulo César Carpegiani.



Primeiro, no intervalo da partida, quando o Coxa já vencia por 2 a 0, o atacante afirmou: “Agora que voltou a paz. É difícil falar. A gente sabe o que acontece, a gente sabe das coisas. Agora voltou a paz”.

Mais tarde, após o apito final, afirmou aos jornalistas no gramado do estádio o que pareceu uma indireta ao ex-treinador da equipe, Paulo César Carpegiani: “A gente estava numa fase ruim. A gente sabe que precisava melhorar, mas também sabemos que nem tudo estava errado. Sabemos o que estava acontecendo, sabemos o que aconteceu.. Temos o Pacheco aí, um cara que conhece o clube e nos passou tranquilidade. Conseguimos fazer um bom jogo.”

Os outros jogadores do Coritiba, contudo, trataram de ser mais amenos nas palavras. Rildo, por exemplo, afirmou que a postura diferente da equipe foi reflexo da “cobrança interna”. “No clássico tivemos grandes chances de fazer o gol, não fizemos, mas agora graças a Deus a bola entrou”, comemorou.



Já o goleiro Wilson destacou que o time cresce de produção em um momento decisivo do Campeonato Paranaense. “Vamos retomando nosso caminho e o time vai crescendo num momento importante do campeonato. É a retomada de confiança de todos para a gente crescer na competição.”