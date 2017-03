Após convocação, Firmino se destaca em jogo com gol e assistência

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Roberto Firmino fez valer a sua convocação para a seleção brasileira neste sábado (4). O atacante do Liverpool fez gol e deu assistência para Sadio Mané no clássico com o Arsenal, em Anfield, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. Welbeck ainda diminuiu, mas o time da casa resolveu a parada com Wijnaldum nos acréscimos: 3 a 1. A vitória vem em boa hora para o Liverpool, que vive momento de enorme irregularidade na temporada. A equipe pula para a terceira colocação com 52 pontos, mas tem dois jogos a mais que Manchester City (também 52 pontos) e um mais que o Arsenal (50). O time londrino inclusive convive com pressão parecida, e os questionamentos em torno do técnico Arsene Wenger só crescem. O Arsenal volta a campo nesta terça-feira (07), quando precisa fazer 4 a 0 no Bayern de Munique para ir às quartas de final da Liga dos Campeões. O Liverpool só joga no sábado (12), contra o Burnley, pelo Inglês. DOMÍNIO O primeiro tempo foi todo do Liverpool, que jogava em casa no Anfield. O meio-campo do time mandante tomou conta do Arsenal, que perdeu muitas bolas e deu chance a vários contra-ataques. O placar de 2 a 0 no intervalo ficou barato para a equipe londrina, que melhorou na etapa final e tornou o clássico mais aberto. O gol de Welbeck deu muito mais emoção ao confronto, e o Arsenal se lançou mais ao ataque. Mas o time da casa seguiu se comportando bem, levando perigo principalmente nos contragolpes, e assegurou o resultado. ESCOLHA DE WENGER A imagem dos times alinhados no gramado fizeram surgir a pergunta: onde está Alexis Sánchez? O atacante, que tem 17 gols no Campeonato Inglês e divide a artilharia, começou no banco. A estranha escolha de Arsene Wenger foi corrigida no intervalo, quando o chileno entrou na vaga do meio-campista Coquelin. Coincidência ou não, o Arsenal melhorou bastante: Sánchez deu assistência para Welbeck diminuir, e o gol pôs fogo no clássico. BOA FASE O camisa 11 do Liverpool foi o melhor em campo no clássico e pode ganhar ainda mais espaço entre os atacantes da seleção brasileira frente à lesão sofrida por Douglas Costa neste sábado. Assim como o companheiro Coutinho, ele está na lista de convocados por Tite para dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A seleção visita o Uruguai em Montevidéu no dia 23 e, cinco dias depois, recebe o Paraguai na Arena Corinthians, em São Paulo.