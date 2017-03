(foto: Divulgação/ Coritiba)

A vitória do Coritiba por 3 a 0 diante do Prudentópolis neste sábado (04/03), no Couto Pereira, não só ajudou a amenizar a crise no clube, mas também a aumentar as chances de Pachequinho ser efetivado como treinador, como já pediram publicamente alguns jogadores e parte da torcida. Em entrevista coletiva pós-jogo, porém, o membro da comissão técnica coxa-branca tratou de desconversar sobre o assunto.

“Sei que existe essa expectativa (de ser efetivado), mas são coisas que vamos tratar internamente”, disse o treinador, que afirmou encarar como uma grande responsabilidade a confiança depositada em seu trabalho pelo elenco e torcedores. “É uma responsabilidade muito grande, mas não estou chegando agora no futebol e sei o que posso, junto com a minha comissão, para que as coisas possam acontecer.Temos que trabalhar forte para chegarmos nos nossos objetivos”.

Sobre a partida, o treinador destacou que com a vitória melhora também o clima dentro do elenco alviverde, que segundo o treinador estava triste, pressionado pela falta de bons resultados. “Precisávamos dessa vitória até para dar uma tranquilidade para a sequência do trabalho e da semana. Diminui um pouco a pressão, os atletas têm mais tranquilidade para trabalhar durante a semana”, afirmou Pachequinho. “Quando resultado não vem tem pressão, tristeza. Vencendo o ambiente melhora. A vitória traz alegria, tranquilidade. É fundamental e vamos trabalhar forte durante a semana para fazer nosso melhor”, finalizou.