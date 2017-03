Eliane Prolik leva à Pinacoteca a instalação “Pra que”

(foto: Eliane Prolik)

A instalação “Pra que” (2007-2009), da artista curitibana Eliane Prolik, pode ser vista a partir do dia 4 de março, sábado, na Pinacoteca de São Paulo. A obra possui 45 placas de veículo em alumínio e pintura eletroestática que ficam suspensas na parede e possuem palavras em relevo branco sobre branco. “Essa obra explora o potencial de confronto entre a palavra e a imagem. Será a oportunidade apresentá-la pela primeira vez na Pinacoteca e no Estado e de propor um diálogo com as demais obras expostas na Pinacoteca neste período”, explica a curadora Valeria Piccoli.

