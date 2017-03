Em 41 espetáculos do Festival de Curitiba, público paga quanto quiser

(foto: Divulgação)

Dos mais de 300 espetáculos do Festival de Curitiba, quase 50 são grátis e, além desses, há 41 em que o público paga o quanto quiser .Isso mesmo: você vai, avalia e, no final, paga o quanto acha que vale. Esse é o nome do conceito: Pague Quanto Vale.

A ideia foi lançada nas mais recentes edições do festival de Curitiba pelo coletivo Ave Lola, que tem uma mostra especial no Fringe. Na imagem, o espetáculo A Princesa Cansada e o Animal Bocejante, espetáculo infantil do Fringe.

Para saber quais são os espetáculos que adotaram esta modalidade de pagamento:

- Você deve ir até o nosso site

- Clicar em “programação”, no menu e selecionar “todas as atrações“.

Ou clique aqui: todas as atrações.

a seguir, em valor, clique em “gratuito” e, depois, em buscar.

Os espetáculos Pague Quanto Vale estarão listados com os espetáculos gratuitos. Mas lembre-se: os artistas esperam que você pague alguma coisa caso você goste! Eles merecem!

O festival

O Festival de Curitiba chega à 26ª edição de 28 de março a 9 de abril com grandes nomes da artes brasileiras em cena. Esse ano, o público terá a comodidade de adquirir seus ingressos online e pelo aplicativo “Festival de Curitiba 2017”. A atriz Fernanda Montenegro é a convidada para abrir o Festival no ano que Fernanda Torres, Andrea Beltrão, Camila Pitanga, Caio Blat, Débora Bloch, Eduardo Moscovis, Júlia Lemmertz e Marcelo Serrado também subirão aos palcos do Festival com seus trabalhos atuais.



Das 38 atrações da Mostra, três são internacionais — Moçambique, Olympia e O Que Podemos Dizer do Pierre — e 8 estreias nacionais: Blank, Eu Sou, show de Gaby Amarantos, Louca Pelo Cheiro do Mar e os cinco espetáculos que integram a II Curitiba Mostra. Além de Gaby Amarantos, Mart’nália apresenta seu novo show +Misturado.



A bilheteria oficial está no ParkShoppingBarigüi e os ingressos também podem ser comprados no site do Festival (www.festivaldecuritiba.com .br) e no aplicativo “Festival de Curitiba 2017”, a partir desta terça-feira, dia 21 de fevereiro. O Festival de Curitiba de 2017 receberá também o Movva, com apresentações de 5 atrações de dança. Nove espetáculos da Mostra serão gratuitos: os cinco que compõem a Curitiba Mostra e aqueles com apresentações em praças da cidade: Próspero e os Orixás, Nossa Senhora [da Luz], O Campeonato Interdrag de Gaymada e Involuntários da Pátria. A II Curitiba Mostra reúne, mais uma vez, diversos artistas da cidade de Curitiba em espetáculos e performances inéditas e gratuitas, articulados pelos atores e diretores Nena Inoue e Gabriel Machado, idealizadores do projeto.