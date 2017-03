Gre-Nal eletrizante tem virada, gols de reservas e termina 2 a 2

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Clássico Gre-Nal é um jogo 'feio', com poucas oportunidades e raros gols, certo? Errado. Neste sábado (04), tudo que se viu foi um jogo eletrizante, com virada, gols de reservas e placar empatado em 2 a 2. A sexta rodada do Gauchão deu um ponto a cada um e encheu de emoção as cadeiras da Arena. O Grêmio foi amplamente superior no primeiro tempo. Abriu 1 a 0 e poderia ter virado com dois ou três na frente. Mas na segunda etapa, o Colorado virou em três minutos. Uma vez na frente, o Inter se retraiu e o Grêmio empatou novamente. Fernandinho e Roberson, que entraram na segunda etapa, foram muito responsáveis pelo resultado. Cada um balançou as redes rivais uma vez. O resultado deixa o Grêmio na segunda divisão no Estadual com 11 pontos. Já o Inter vai a 7 pontos e é quarto colocado. O jogo antecedeu compromissos importantes por outras competições. Na quarta o Inter encara o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil. Na quinta, o Grêmio estreia na Libertadores contra o Zamora, na Venezuela. GRÊMIO Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Michel (Fernandinho), Jaílson (Lincoln), Ramiro e Miller Bolaños; Luan e Pedro Rocha (Barrios). T.: Renato Gaúcho INTERNACIONAL Danilo Fernandes; William, Léo Ortiz, Paulão e Carlinhos; Rodrigo Dourado, Charles (Roberson), Uendel e D'Alessandro; Carlos (Nico López) e Brenner (Anselmo). T.: Antonio Carlos Zago Árbitro: Leandro Vuaden Auxiliares: Lúcio Beiersdorf Flor e José Eduardo Calza Renda/Público: R$ 1.909.003,00/45.903 Cartões amarelos: Michel (GRE), Bolaños (GRE), Luan (GRE), Pedro Geromel (GRE); Léo Ortiz (INT), Paulão (INT), D'Alessandro (INT), Charles (INT), Nico López (INT), Anselmo (INT); Gols: Bolaños (GRE), aos 21 minutos do primeiro tempo; Roberson (INT), aos 10 minutos do segundo tempo; Brenner (INT), aos 13 minutos do segundo tempo; Fernandinho (GRE), aos 23 minutos do segundo tempo