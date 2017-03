Linense vence Novorizontino e se aproxima do São Paulo na liderança do Grupo B

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Linense venceu o Novorizontino neste sábado (4) por 3 a 2, em partida disputada no Estádio Gilbertão, e segue na briga com o São Paulo pela liderança do Grupo B do Campeonato Paulista. Em partida pela sétima rodada do Estadual, o Linense tem dez pontos, um a menos do que o São Paulo. O Novorizontino, que atualmente está na vice-liderança do Grupo C, com sete pontos, pode deixar a zona de classificação se perder mais jogos. O Palmeiras é o líder com 15 pontos. O Novorizontino abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo com Raian. O Linense só marcou e virou o placar com Tatá, aos seis minutos do segundo tempo, e Rodrigo Lobão, aos dez minutos. O terceiro do Linense saiu com Gabrielzinho, aos 21 minutos. O Novorizontino conseguiu diminuir aos 40 minutos com Roberto, mas não conseguiu reverter o resultado. Na oitava rodada do Paulista, o Linense vai enfrentar o São Bento na sexta-feira (10), às 19h, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Já o Novorizontino, pega a Ferroviária no Estádio Ismael de Biase, em Novo Horizonte, às 21h, também na sexta-feira. São Bernardo bate Audax e briga por vaga no Grupo A SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A equipe do São Bernardo venceu o Audax por 3 a 1 neste sábado (4), em jogo realizado em casa, no Estádio Primeiro de Maio, e fica um ponto do vice-líder do Grupo A, o Botafogo-SP. Audax segue na lanterna do Grupo D. A partida começou com o São Bernardo melhor. Walterson tocou para Felipe Mateus que deu uma boa enfiada para Edno bater cruzado e abrir o placar ao 16 minutos. Pouco depois, Walterson quase fez o segundo, mas o Audax melhorou na partida. O empate saiu aos 30 minutos. Matheus Vargas aplicou um belo drible em Eduardo e cruzou para Gabriel Leite que, sozinho na pequena área, só desviou para o gol. No início do segundo tempo, Marcinho marcou para o São Bernardo que fechou o placar com seu terceiro gol nos pés de Rafael Costa, aos 35 minutos. O São Bernardo volta a jogar em casa, desta vez contra o Santos, no próximo domingo (12), às 18h30. O Audax também joga em casa, no sábado (11), contra o RB Brasil, às 16h.