(foto: Marco Oliveira/Site Oficial do CAP)

O Atlético não conseguiu manter o embalo. Depois de vencer o clássico Atletiba, o Furacão mediu forças com o Foz, pior time do campeonato, no Estádio ABC, no oeste do Paraná. Jogando com um time reserva dos reservas, os jovens atleticanos fizeram uma partida mais brigada do que jogada (foram distribuídos onze cartões amarelos e um vermelho ao longo da partida) e acabaram derrotados por 1 a 0, gol marcado por Yannick, de pênalti, após falha bizarra do goleiro Santos.



Com o resultado, o time da Capital estaciona nos 6 pontos, aparecendo na 8ª colocação. Já o Azulão vence a primeira partida na competição e consegue deixar a zona de rebaixamento. Com quatro pontos, a equipe aparece na 10ª colocação, dois pontos na frente do PSTC e com 10 de vantagem para o J. Malucelli, que tem -6 pontos no campeonato – perdeu 16 pontos no Tapetão, acusado de ter escalado um jogador em situação irregular.

O Jogo



De olho na Copa Libertadores, o Atlético mandou a campo um time formado por “reservas dos reservas”. Até mesmo quem comandou a equipe foi o auxiliar Bruno Pivetti, uma vez que Paulo Autuori sequer viajou com o elenco. Wanderson, Léo, Rossetto, João Pedro e Douglas Coutinho, titulares no Atletiba, foram poupados e ficaram no banco de reservas. Já no Azulão, a esperança era as estreias do zagueiro Gustavo e do volante Maceió.



Desde o primeiro minuto de jogo, os visitantes tentaram impor seu estilo e controlar a partida com muita troca de passes. O time, porém, teve grandes dificuldades para chegar ao ataque, muito por conta da má condição do gramado no estádio ABC, mas também por culpa da falta de entrosamento entre os volantes da equipe, o que obrigava Matheus Anjos a ficar mais recuado, com Yago e Murillo isolados no campo.



Pela falta de qualidade da partida, um 0 a 0 seria um resultado justo. Mas Santos tratou de dar uma mãozinha para o time do oeste do Paraná: aos 11 minutos, ao tentar dar um chutão na bola recuada pela zaga, o goleiro furou bizonhamente e, na sequência, cometeu o pênalti em Junior Cezar. Na cobrança, Yannick bateu firme e converteu.



Na saída para o intervalo, o goleiro atleticano tentou explicar sua falha: “Fui tirar a bola e ela deu uma quicada na grama. O gramado está irregular”.



Logo no começo do 2º tempo, o técnico Allan Aal foi obrigado a tirar Yannick, machucado, para a entrada de João Guilherme. Mais tarde, ainda substituiu Alex Santos por Matheus Olavo e Maceió por Léo Campos. No Atlético, Pivetti apostou na entrada de Marcelinho na vaga de Murillo. O jogador de 18 anos, oriundo da equipe sub-19, fez sua estreia com a camisa atleticana. Depois, foi vez de Cryzan, cansado, deixar o campo para a entrada de Douglas Coutinho e de João Pedro no lugar de Matheus Anjos.



Apesar das alterações, o jogo não mudou de cara e continuou truncado. Chances de gol foram poucas, pouquíssimas. Tanto que a maior emoção do restante da partida foi a expulsão do volante Luiz Otávio, que tomou amarelo por reclamação, continuou reclamando e foi mandado mais cedo para o vestiário.



A próxima partida do Furacão será na terça-feira, na estreia da equipe na fase de grupos da Copa Libertadores. O adversário será a Universidad do Chile, em partida marcada para às 21 horas na Arena da Baixada. Já o Foz volta a campo no domingo, dia 12, para medir forças com o Cianorte, no estádio Albino Turbay.

Foz 1 x 0 Atlético

Foz: Juninho; Lima, Leandro Mendes, Gustavo e Luiz Beltrame; Felipe Hereda, Maceió (Léo Campos), Yannick (João Guilherme) e Bruno Flores; Junior Cezar e Alex Santos (Matheus Olavo).Técnico: Allan Aal

Atlético: Santos; Cascardo, José Ivaldo, Jacy e Renan Lodi; Luiz Otávio, Renan Paulino e Matheus Anjos (João Pedro); Yago, Crysan (Douglas Coutinho) e Murillo (Marcelo). Técnico: Bruno Pivetti

Gols: Yannick (13-1º)

Cartões amarelos: Santos, Renan Lodi, Luiz Otávio, Yago, Jacy (A), Lima, Leandro Mendes, Felipe Hereda, João Guilherme, Gustavo (F)

Cartão vermelho: Luiz Otávio (A)

Árbitro: Anderson Iraci Guimarães

Local: Estádio ABC, em Foz do Iguaçu, sábado, às 20 horas

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

4 – Yago cobra escanteio, a zaga do Foz corta parcialmente e José Ivaldo tenta a finalização na sobra. A bola vai por cima do gol.



11 – Zagueiro recua para Santos, que tenta dar um chutão e fura feio. Junior Cezar chega para roubar a bola do goleiro, mas é derrubado. Pênalti!



13 - GOL DO FOZ! Na cobrança, Yannick manda a bola de um lado, o goleiro pula para o outro.



24 – Lima faz boa jogada e aciona Bruno Flores em boa posição. O jogador do Foz tenta o arremate cruzado, a bola desvia na zaga e vai para fora.



25 – Yannick cobra escanteio fechado e obriga Santos a dar um tapa na bola para afastar o perigo.



Segundo tempo



14 – Contra-ataque do Foz. Lima toca para Bruno Flores, que invade a área e bate cruzado. Santos espalma e manda para escanteio.



19 – Bola sai em lateral e Luiz Otávio reclama da arbitragem. Juiz mostra o amarelo, mas jogador persiste com a reclamação, joga a bola no chão, toma o segundo amarelo e é expulso.



45 – Bola cruzada para a área do Foz, ela espirra e Zé Ivaldo cabeceia. Juninho defende no reflexo.