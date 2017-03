Jô volta a marcar em clássico, e Corinthians vence o Santos

(foto: Daniel Augusto/ Agência Corinthians)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com um gol no primeiro minuto do segundo tempo, o atacante Jô voltou a marcar e a dar uma vitória para o Corinthians em clássicos neste Campeonato Paulista. Responsável pelo placar de 1 a 0 sobre Palmeiras, no último dia 22, o atacante aproveitou cruzamento de Guilherme Arana e marcou, de cabeça, o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Santos, neste sábado (4), no Itaquerão.

Titular no início da temporada, o jogador revelado nas categorias de base do clube alvinegro havia perdido espaço no ataque para o turco Kazim, titular no jogo contra o Brusque, na última quarta (1º), pela Copa do Brasil. Mesmo assim, Jô não se abateu. Ganhou novamente a confiança do técnico Fábio Carille e fez boa partida.

"É devagar que as coisas se acertam. São resultados magros, mas importantes para dar confiança", afirmou o atacante após o jogo.

Quem também retornou ao time titular no clássico foi o meia Jadson, principal contratação do clube no ano. O meia fez uma partida tímida, mas participou da armação da jogada que resultou no gol corintiano.

As vitórias recentes também fizeram a torcida voltar em peso à Arena Corinthians. Com 36.111 pagantes, o público foi maior que o do clássico contra o Palmeiras, cerca de 30 mil, e mais que o triplo da partida contra o Novorizontino, quando foi registrado o pior público da história da arena corintiana, com 11.708 torcedores.

Além da torcida, também favoreceram a vitória corintiana os desfalques do Santos. Lucas Lima e Ricardo Oliveira ficaram fora do clássico por problemas físicos. O goleiro Vladimir, que fez pelo menos quatro defesas difíceis no primeiro tempo, foi o melhor santista em campo e evitou uma vitória do Corinthians por um placar maior.

O Santos é o único dos clubes grandes de São Paulo que está fora da zona de classificação para as quartas. Ele é o terceiro colocado do Grupo D, com 10 pontos, atrás de Mirassol (13) e Ponte Preta (11). Já o Corinthians lidera o Grupo A com 18 pontos.

O Santos agora se prepara para a estreia na Libertadores, na quinta (9), contra o Sporting Cristal, no Peru. No mesmo dia, o Corinthians enfrenta o Luverdense, fora de casa, pela Copa do Brasil.

TITE

O treinador da seleção brasileira esteve no Itaquerão para acompanhar o clássico. No intervalo, Tite foi celebrado pela torcida e se emocionou.