Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 58 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1909 da Mega-Sena sorteadas neste sábado (4), em São Paulo (SP). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso a ser realizado na quarta-feira (8) deve chegar a R$ 58 milhões. Os números sorteados foram: 11, 40, 43, 45, 47 e 57. Pela quina, 27 apostas ganharam R$ 122.896,60. Outras 4.003 apostas levaram R$ R$ 1.071,73 pela quadra. QUINA Uma aposta acertou as cinco dezenas do concurso 4325 da Quina. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deve chegar a R$ 500 mil. Os números sorteados foram: 30, 39, 44, 62, 65. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 7.153.830,98 Quadra - 4 números acertados - 49 apostas ganhadoras, R$ 11.351,37 Terno - 3 números acertados – 4.965 apostas ganhadoras, R$ 168,46 Duque - 2 números acertados – 141.468 apostas ganhadoras, R$ 3,25 TIMEMANIA O concurso 1001 da Timemania não teve vencedor na principal faixa de premiação. As dezenas sorteadas foram: 19, 24, 39, 62, 71, 72 e 74. O time do coração foi o Palmeiras/SP. Veja o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador! 6 números acertados - Não houve acertador! 5 números acertados - 127 apostas ganhadoras, R$ 902,40 4 números acertados – 2.711 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados – 28.514 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração - Palmeiras/SP – 30.966 apostas ganhadoras, R$ 5,00 DUPLA Três apostas ganhadoras acertaram as seis dezenas do primeiro sorteio do concurso 1615 da Dupla-Sena. O segundo sorteio não houve acertador. Confira os números sorteados e o rateio: 1º sorteio - 03, 06, 09, 12, 14 e 17 Sena - 6 números acertados - 3 apostas ganhadoras, R$ 1.233.057,47 Quina - 5 números acertados - 73 apostas ganhadoras, R$ 1.437,49 Quadra - 4 números acertados – 1.748 apostas ganhadoras, R$ 48,02 Terno - 3 números acertados – 25.763 apostas ganhadoras, R$ 1,62 2º sorteio - 02, 11, 17, 18, 26 e 42 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 21 apostas ganhadoras, R$ 3.148,11 Quadra - 4 números acertados – 1.158 apostas ganhadoras, R$ 72,49 Terno - 3 números acertados – 21.432 apostas ganhadoras, R$ 1,95 A Caixa também sorteou os bilhetes do concurso 05159 da Loteria Federal. Confira os principais prêmios: Destino - Bilhete - Valor do Prêmio (R$) 1º – 01323 - 700.000,00 2º – 53015 - 38.000,00 3º – 32796 - 32.000,00 4º – 72271 - 28.000,00 5º – 57902 - 24.048,00