Com problemas técnicos causados pela chuva, Rádio Transamérica improvisou e transmitiu partida via Facebook (foto: Reprodução/ Facebook)

A equipe de jornalismo esportivo da Rádio Transamérica Curitiba teve de "se virar nos 30" para conseguir fazer a transmissão da partida entre Foz e Atlético, no Estádio ABC. Com a forte chuva acompanhada de raios que caiu na Capital pouco antes da partida, os equipamentos da emissora acabaram danificados e a rádio ficou fora do ar. Para não deixar os ouvintes "na mão", a equipe que viajou para Foz do Iguaçu resolveu improvisar e fez a transmissão do duelo via Facebook.



A transmissão chegou a quase 5 mil visualizações nas redes sociais. A rádio ainda não voltou ao ar depois de serem danificados equipamentos como a mesa de áudio principal, o modem de internet e o computador, entre outros. Segundo relato do jornalista Rafael Porto, depois de um estrondo de trovão apagou tudo na rádio. Chegaram a sair faíscas dos equipamentos e um cheiro de queimado inundou o local.



Neste momento, a equipe técnica da emissora trabalha para consertar os estragos provocados pela chuva.



Viajaram de Curitiba para Foz do Iguaçu uma equipe com pelo menos três profissionais da rádio: narrador, repórter e comentarista.