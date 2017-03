(foto: Marco Oliveira/Site Oficial do CAP)

A derrota que freou a tentativa de reação do Atlético no Campeonato Paranaense teve um gosto amargo para os jogadores atleticanos. Além dos erros da própria equipe, os jogadores do Furacão encontraram também outros culpados para a derrota: a arbitragem e o gramado do Estádio ABC.



O goleiro Santos, que falhou bizonhamente no lance que gerou o pênalti que viria a decidir a partida, tentou explicar sua falha reclamando da iluminação do estádio no oeste do Paraná e também do “piso” da casa do Azulão: “Não sei (se foi dentro ou fora da área a falta). Fui tirar a bola e ela deu uma quicada na grama. O gramado está irregular”, reclamou o arqueiro atleticano.



O zagueiro Jacy, por sua vez, reclamou da arbitragem, em especial por conta do pênalti. Segundo ele, a falta teria acontecido fora da área. “ O juiz deu aquele pênalti, que foi falta fora da área. Mas vamos corrigir os erros”, disse o zagueiro, que tomou cartão amarelo em um lance esquisito. “Ele (árbitro) falou (que o amarelo) era por causa de outro lance. Infelizmente tem uns juízes que resolvem inventar algumas coisas, a gente não entende, e acaba complicando.”



Já o meia João Pedro, que entrou na segunda etapa em campo, substituindo Matheus Anjos, lamentou o fato de a equipe não ter conseguido manter a regularidade. "Fizemos um grande jogo contra o Coritiba e hoje infelizmente erramos de novo".