Brasileiros vencem italianos e vão à final de duplas do Aberto do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os brasileiros Rogerinho e André Sá venceram no sábado (4) os italianos Simone Bolelli e Fabio Fognini por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2, e são finalistas do torneio de duplas do Aberto do Brasil, torneio nível ATP 250 disputado no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. Rogerinho e Sá farão a final contra o brasileiro Marcelo Demoliner e o neozelandês Marcus Daniell, que mais cedo derrotaram os argentinos Facundo Bagnis e Guillermo Duran por 2 a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (8-6). A final será realizada neste domingo (5), a partir das 14h. SIMPLES Na final do torneio de simples, o uruguaio Pablo Cuevas (33º do ranking mundial) e o espanhol Alberto Ramos-Vinolas (número 24 do mundo) se enfrentam neste domingo (5), às 16h. O uruguaio conseguiu a vaga na final neste sábado (4) após bater o cabeça de chave número 1 do torneio, o espanhol Pablo Carreño Busta (23º do ranking) por 2 sets a 0, com parciais 6/3 e 7/6 (7-2). Já Vinolas chegou à decisão do torneio após bater o português João Sousa (37º) por 2 sets a 1, com 6/7 (5-7), 7/5 e 6/2, também no sábado.