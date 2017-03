Briga entre punks e skinheads deixa um ferido no São Francisco

(foto: Rede News 24 horas)

Uma briga entre punks e skinheads na madrugada deste domingo (5) acabou com um jovem 19 anos gravemente ferido após levar uma facada no pescoço e se espancado por aproximadamente sete pessoas. Foi no bairro São Francisco, em Curitiba. De acodo com testemunhas, o skimhead ferido foi cercado pelos punks após se provocarem verbalmente.

O rapaz foi atendido pelo Siate e encaminhado ao hospital em estado gravíssimo. Ninguém foi preso.