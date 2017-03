Homem é baleado no Sambódromo do Rio no final do desfile das campeãs

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem foi baleado na manhã deste domingo (5) dentro do Sambódromo do Rio de Janeiro. Ele foi atingido por um tiro no setor 11 no final do desfile da Portela, campeã do Carnaval do Rio. Segundo policiais, o tiro foi disparado durante uma briga na dispersão da escola de Madureira, última a sair do Sambódromo no desfile das campeãs. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o baleado foi socorrido pelos bombeiros e levado para o Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde do ferido por enquanto. MAL SÚBITO Pouco antes, o presidente da Portela, Luis Carlos Magalhães, foi internado quando se preparava para entrar na Sapucaí. A Secretaria Municipal de Saúde informou que Magalhães está internado no Hospital Copa D'Or. Antes, ele foi medicado no Hospital Miguel Couto, onde seu estado de saúde foi classificado como estável. Os desfiles do Sambódromo neste ano foi marcado por graves acidentes, que deixaram pelo menos 32 pessoas feridas. Os acidentes são considerados os piores dos 33 anos de história da avenida, segundo a própria Liga das Escolas de Samba. No domingo (26), o carro da Tuiuti perdeu o controle e atropelou ao menos 20 pessoas. No dia seguinte, no desfile da Unidos da Tijuca, parte de um carro alegórico desabou.