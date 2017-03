Até terça, temperatura não passa de 26 graus em Curitiba

(foto: Silvio Rauth Filho)

Neste domingo (5), o tempo fica bem mais instável no Paraná. A previsão do Instituto Simepar é de chuva a qualquer hora do dia em vários municípios do Estado. Nas áreas mais ao norte também chove com mais intensidade a partir do período da tarde. Há risco de temporais, com destaque para as fortes pancadas de chuva, acompanhadas de raios. As temperaturas já não ficam tão elevadas, pois apresentam uma oscilação menor do que no sábado. Aliás, em Curitiba, a temperatura máxima não passará de 26 graus até terça-feira (7). No Litoral,



Na segunda-feira (6), a frente fria que provocou as chuvas no domingo sobre o Paraná, já se afasta para o Sudeste do Brasil. Portanto, o dia terá maior presença de sol e as temperaturas ficam um pouco mais elevadas em algumas regiões. A instabilidade atmosférica e o calor provocam chuvas isoladas a partir da tarde em todos os setores do Estado.

Praias - No Litoral, o tempo varia de nublado a com pancadas de chuva, mas as temperaturas batem facilmente os 29 graus.