Greve de professores da rede estadual começa com ato no dia 15 de março

(foto: Arquivo Bem Paraná)

Representantes dos Núcleos Sindicais da APP de todo Estado passaram o sábado (4) reunidos para avaliar a construção da Greve Geral Nacional da Educação. Na assembleia da categoria, realizada em Maringá no dia 11 de fevereiro, foi aprovada a greve a partir do dia 15 de março, conforme orientado pelo congresso nacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE).

Na pauta nacional da greve, a luta contra a reforma da previdência, do ensino médio e trabalhista e pelo pagamento do piso nacional. Já no Estado, a luta é contra a punição a professore doentes, o desemprego de milhares de educadores PSS e a falta de funcionários nas escolas. Também é reivindicação, o reajuste da inflação (data-base), mais funcionários(as) nas escolas e manutenção dos direitos da categoria.

O comando aprovou a realização de um grande ato estadual em Curitiba no primeiro dia da greve. A concentração será a partir das 9h, na Praça Santos Andrade, no centro da capital paranaense. O ato deve durar o dia todo, e reunirá milhares de professore e funcionários de todo o Paraná, que marcharão pelas ruas do centro da cidade. Outros movimentos populares e centrais sindicais também devem organizar atos em apoio à greve geral na data.