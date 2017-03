Monobloco abre último dia de desfiles no Rio; mais 14 blocos desfilam hoje

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Monobloco abriu na manhã deste domingo (5) o último dia de desfiles de blocos de Carnaval no Rio. O bloco começou oficialmente a festa por volta das 9h, mas a concentração dos foliões começou às seis da manhã na avenida Primeiro de Março. Rainha da bateria, a atriz e cantora Emanuelle Araújo puxou na rua o Monobloco, que entoa sambas e clássicos da música brasileira. Depois, ela subiu no carro de som e cantou para a multidão. A previsão dos organizadores é arrastar cerca de 400 mil pessoas pelas ruas do centro do Rio. O bloco desfilou neste ano também em Belo Horizonte e São Paulo. No sábado (4), o Bloco das Poderosas, comandado pela cantora Anitta, atraiu 400 mil foliões ao centro da cidade, segundo a Riotur. Até o final deste domingo, outros 14 grupos vão desfilar por diversos bairros. O último será o "7 de Paus" na Vila Isabel, zona norte. O desfile vai começar às 19h. PROGRAMAÇÃO DOS DESFILES 6h - Monobloco Bairro: Centro Concentração: rua Primeiro de Março 10h - Conjunto Habitacional Barangal Bairro: Ipanema - zona sul Concentração: avenida Vieira Souto, em frente ao Posto 9 10h - Tô no Recreio com a Confraria Bairro: Recreio - zona oeste Concentração: avenida Lúcio Costa, em frente ao Posto 10 10h - União dos Blocos da Ilha do Governador Bairro: Ribeira - Ilha do Governador Concentração: praça Iaiá Garcia 11h - Broxadão Bairro: Copacabana - zona sul Concentração: avenida Atlântica, esquina com rua Figueiredo de Magalhães 12h - Papudinho do Rio Comprido Bairro: Rio Comprido - centro Concentração: praça Condessa Paulo de Frontin 13h - Bonde da Folia Bairro: Santa Teresa - centro Concentração: rua Fonseca Guimarães 14h - Banda da Constança Barbosa - Galo do Méier Bairro: Méier - zona norte Concentração: pua Constança Barbosa, em frente ao nº 212 14h - Eu Sou Normal, mas o Côco é Loko Bairro: Barra da Tijuca - zona oeste Bloco parado: av. Lúcio Costa, em frente ao nº 2.940 - quiosque Côco Loko 14h - Quem Vai Vai, Quem Não Vai Não Cagueta! Bairro: Jardim Guanabara - Ilha do Governador Concentração: praça Jerusalém 15h - Balbúrdia de Realengo Bairro: Realengo - zona oeste Concentração: rua Dona Olímpia 106 15h - Galinha do Meio-Dia Bairro: Ipanema - zona sul Concentração: avenida Vieira Souto, esquina com Henrique Dumont 16h - Boka de Espuma Bairro: Botafogo - zona sul Concentração: Rua Marquês de Olinda, esquina com Rua Bambina 18h - Herdeiros da Vila Bairro: Vila Isabel - zona norte Concentração: boulevard Vinte e Oito de Setembro, em frente ao nº 310 19h- 7 de Paus Bairro: Vila Isabel - zona norte Concentração: rua Visconde de Abaeté