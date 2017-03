(foto: Rede News 24 horas)

A manhã de domingo (5) foi de perseguição no Sítio Cercado. Após fugir do que seria uma tentativa de homicídio, um homem de aproximadamente 40 anos entrou em um supermercado. Os três homens que o seguiam em uma blazer então invadiram o estabelecimento e o esfaquearam. O Siate encaminhou a vítima para o hospital e os outros homens fugiram do local.