Jovem é esfaqueado e morre na praia de Ipanema, no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Daniel Barbosa Silva Gomes, 20, morreu no fim da noite de sábado (4) ao levar uma facada na praia de Ipanema, zona sul do Rio. Segundo familiares, ele foi até a praia para assistir ao desfile do bloco Bafafá. Horas depois, Gomes foi encontrado por parentes na areia da praia com uma profunda marca de facada nas costas. Amigos suspeitam que o jovem teria reagido a um assalto. O crime aconteceu nas proximidades do Posto 9, uma das regiões mais badaladas da orla de Ipanema. O corpo de Gomes está no IML (Instituto Médico Legal). Policiais realizaram nesta manhã a perícia. A Delegacia de Homicídios cuida do caso. Imagens de câmeras de segurança da orla e de prédios da região foram requisitadas na tentativa de identificar os criminosos.