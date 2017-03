Jovem morre após capotamento no bairro Orleans

(foto: Michael Martins/Rede News 24 horas)

Uma jovem de 23 anos morreu na madrugada deste domingo (5) em uma acidente de carro na BR-277, no bairro Orleans, em Curitiba. Segundo testemunhas, o carro estava em alta velocidade e a moça foi ejetada para fora após capotamento grave. De acordo com a Policia Rodoviária Federal (PRF), a moça que morreu estava no banco traseiro.

Logo depois, houve uma tentativa de suicídio na ponte do Orleans. A polícia não confirmou se é o rapaz que dirigia o carro e fugiu.