Presidente da Portela recebe alta depois de passar mal na Sapucaí

O presidente da Portela, Luís Carlos Magalhães, recebeu alta no início da tarde de hoje (5). Magalhães estava internado no Hospital Copa D'Or, na zona sul do Rio, depois de ter passado mal durante o desfile das campeãs.

Segundo a assessoria de imprensa da Portela, o presidente da escola teve pressão alta por volta de meia-noite e teve que ser atendido ainda no Sambódromo. De lá, foi transferido para a Coordenação de Emergência Regional Professor Nova Monteiro (CER Leblon), do Hospital Miguel Couto. Por último, foi encaminhado para a rede privada.

Magalhães esteve lúcido a todo momento e passou por exames nos hospitais em que foi atendido. De acordo com a escola, ele tem 69 anos e é hipertenso.

Com o contratempo, o presidente não pôde acompanhar o desfile da Portela no sábado das campeãs. A agremiação foi a última a desfilar, já durante o amanhecer.

Passado o susto, a escola se prepara agora para a Feijoada da Vitória, no próximo sabádo (11). Será comemorado o título da Portela no Grupo Especial e o da Império Serrano na Série A. As duas escolas são do bairro de Madureira, na zona norte do Rio.