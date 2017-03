Russa de 15 anos conquista título em Curitiba

Anastasia Potapova, pódio com finalistas e homenagem (foto: Eric Visintainer/Divulgação)

Nova promessa do forte tênis feminino da Rússia, a juvenil Anastasia Potapova conquistou neste domingo seu primeiro título profissional pouco dias antes de completar 16 anos, ao virar a final contra a norte-americana Amanda Anisimova, também de 15 anos, com o placar de 6/7 (7-9), 7/5 e 6/2. O duelo entre as revelações lotou as arquibancadas do Graciosa Country Club, que recebeu público de mais de mil pessoas para a final.

Número 1 do ranking mundial juvenil desde seu título na grama de Wimbledon, Potapova obtém sucesso logo em seu terceiro torneio de nível challenger. Em Curitiba, eliminou logo na estreia a cabeça 2 Teliana Pereira. Número 853 do ranking da Associação feminina (WTA), ela deve saltar 350 posições.



Prodígios do circuito, as meninas repetiram no Graciosa a semifinal que fizeram entre si na chave juvenil de Roland Garros do ano passado. Anisimova, que só havia perdido 15 games em seis partidas no torneio, começou bem, mas perdeu rendimento e sentiu a mudança de quadra, já que o mau tempo obrigou a disputa do terceiro set sob teto fechado.



"Estou incrivelmente feliz com essa conquista", afirmou a sempre sorridente Potapova. "Vivi uma semana espetacular aqui em Curitiba, apesar dos jogos difíceis. Já havia enfrentado Anisimova três vezes no juvenil e sabia que teria de me empenhar ao máximo e ser agressiva. Luto por todos os pontos". Potapova será atração na segunda etapa do Circuito, que começa já nesta segunda-feira no clube Paulistano, em São Paulo.



Antes da partida decisiva deste domingo, os organizadores do Circuito Feminino fizeram uma justa homenagem a três destacados tenistas naturais da cidade: Celso Persgona, Ilio Santos e o maior nome do tênis paranaense, Ivo Ribeiro. Falecido em 2015, Ilio foi representado pela filha Ana Clara.



O Circuito Feminino Future de Tênis é apresentado pelo Itaú através da Lei de Incentivo ao Esporte/Ministério do Esporte/Governo Federal e tem o apoio da Rede. A realização é do Instituto Esperança do Amanhã. O circuito tem a chancela da Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Paranaense de Tênis. O site oficial é o www.circuitotenisfeminino.com.