Declaração de privacidade no status do Facebook não adianta nada

De tempos em tempos, todo mundo publica no Facebook aquela declaração de privacidade no status. MAs ela adianta? Não, não tem validade, pois ao aceitar os termos de uso do Facebook, o internauta está concordando com as políticas de privacidade da rede social.

A melhor maneira de garantir a privacidade das suas informações pessoais é evitar a exposição excessiva através do compartilhamento de fotos, check-ins e publicações.

Há ainda formas de garantir a segurança maior da sua conta, como essas sete:

Ative os alertas de login

Conhecida como autenticação em duas etapas, as Aprovações de Login garantem uma camada extra de segurança toda vez que você acessa sua conta no Facebook a partir de um dispositivo diferente. Você recebe um código para usar com sua senha para completar o processo de login.

Adicione chaves de segurança físicas em sua conta

Com as chaves de segurança, você pode ativar as aprovações de login utilizando um dispositivo USB. As chaves de segurança podem ser adquiridas por meio de empresas como a Yubico, e suportam o padrão universal 2nd Factor (U2F) da FIDO Alliance.

Defina uma senha complexa

Certifique-se de que sua senha tenha ao menos seis caracteres e tente usar uma combinação complexa que inclua números, letras e pontuações. Se vir uma mensagem informando que a senha inserida não é forte o suficiente, tente combinar letras maiúsculas e minúsculas. Sua senha do Facebook deve ser diferente das outras senhas que você usa para acessar outros serviços, como o e-mail ou a conta bancária.

Crie contatos de confiança

Selecione os amigos com os quais você pode entrar em contato se precisar de ajuda com a sua conta no Facebook, criando contatos de confiança (por exemplo, se esqueceu sua senha do Facebook e não consegue enviá-la para sua conta de e-mail para redefini-la).

Saiba como lidar com spam

Se você clicou em alguma coisa que acabou sendo spam ou se a sua conta está criando publicações, eventos, grupos ou Páginas indesejadas, siga algumas etapas e remova esses conteúdos. Entre outras ações, você deve verificar seu histórico de login para checar se não há acessos suspeitos a sua conta, executar uma análise das suas publicações e curtidas recentes, e verificar o Registro de atividades para excluir o conteúdo indesejado.

Phishing

O Phishing é uma tentativa maliciosa de obterem acesso à sua conta ou gravarem suas informações pessoais ao levarem você a inserir as suas informações de login ou outras informações confidenciais em um site falso. Fique atento a mensagens com erros de digitação e de grafia, links que levem para destinos diferentes do local indicado no e-mail e mensagens que pedem informações pessoais. O Facebook nunca pedirá a senha da sua conta ou dados como número do CPF e de cartão de crédito. Lembre-se que você pode denunciar emails de phishing ao phish@fb.com ou por meio dos links de denúncia que aparecem no Facebook.

Escolha quem vê o que você posta

No Facebook, você pode usar a seleção da audiência para definir quem você quer que veja seus posts — somente seus amigos, qualquer um ou pessoas especificamente selecionadas por você.

Mais informações estão disponíveis no site Privacy Basics.