SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Colocado à venda em 2015, o rancho Neverland, de Michael Jackson, está em "promoção": de US$ 100 milhões o preço caiu para US$ 67 milhões. As informações são da revista "Rolling Stone". Michael Jackson adquiriu a propriedade, que fica na Califórnia, em 1988, e algumas estimativas apontam que ele teria pagado até US$ 30 milhões por ela. Depois, a rebatizou como Neverland, a "Terra do Nunca", inspirado no local místico onde as crianças não cresciam em "Peter Pan". O "rei do pop" instalou uma roda gigante, um carrossel, um salão com jogos de fliperama, um palco para shows ao ar livre e um cinema, além de sua própria confeitaria. Em 2003 e após décadas de rumores e acusações de abusos sexuais a menores ocorridos em Neverland, as autoridades emitiram uma ordem de detenção contra Jackson por pedofilia. Inocentado em 2005, o artista declarou que nunca retornaria a Neverland porque seu paraíso tinha sido violado pelas autoridades. Jackson, então, abandonou o rancho, que foi colocado à venda.