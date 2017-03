Daniela Mercury atrai multidão na Consolação com axé e marchinhas

ARTUR RODRIGUES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com hits do axé e marchinhas, a cantora Daniela Mercury arrasta uma multidão na rua da Consolação, no centro da capital. "Há 25 anos comecei minha carreira como artista, cantando esse ritmo que era diferente. Agora estou no carnaval e quero essa paulista lotada", disse antes do show. "Eu não vou largar o carnaval de São Paulo". Daniela conversa antes entre as músicas e puxa palmas por parte do publico. Ao cantar a música Faraó, ela lembrou a população negra da Bahia e a exclusão na capital daquele Estado. O bloco vai seguir pela Consolação rumo ao centro da capital. EM DOBRO Na avenida Faria Lima, dois blocos agitam a tarde dos foliões. O bloco Vou de Táxi abriu a festa de pós-Carnaval com "Eva", sucesso dos anos 1990 da Banda Eva, às 15h20, ao lado do Instituto Tomie Othake, na zona oeste de São Paulo. O bloco, que vai seguir até o Largo da Batata, distribuiu bexigas amarelas e tiaras com a palavra táxi entre os foliões. A avenida recebe ainda nesta tarde o bloco "Se te pego não te largo", que já começa a tocar muito axé. Um dos vocalistas da banda é o Reinaldinho, ex-integrate da banda Terra Samba. As músicas animam ainda mais os foliões. SÁBADO 1. Orquestra Voadora, às 10h, na r. Hélio Pellegrino (com a r. Diogo Jácome); 2. Primavera, Te Amo, às 10h, na r. Augusta; 3. Se Joga!, às 12h, na av. Brigadeiro Faria Lima; 4. Rindo a Toa (Falamansa), às 14h, na av. Brigadeiro Faria Lima; 5. Brega bloco, às 14h, no largo do Arouche; 6. Catuaba, às 16h, na r. Augusta; DOMINGO 7. Bloco Chega Mais, às 12h, na r. Inácio Pereira da Rocha; 8. Bloco me lembra que eu vou, às 12h, r. Fradique Coutinho; 9. Bloco do Pequeno Burguês, 12h, na av. Santos Dumont; 10. Bloco vou de Táxi, às 13h, av. Brigadeiro Faria Lima; 11. Bloco do síndico, 14h, na av. Helio Pellegrino; 12. Bloco se te pego não te largo, 14h, na av. Brigadeiro Faria Lima (com a r. Fernão Dias); 13. Bloco da diversidade, às 15h, no largo do Arouche; 14. Pipoca da Rainha (Daniela Mercury), às 16h, na r. da Consolação (com a av. Paulista). Busca Blocos