Bloco de Carnaval leva bexigas, tiaras, samba e rock à Faria Lima

EDUARDO GERAQUE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Prometendo tocar do samba ao rock, o bloco Vou de Táxi abriu a festa de pós-Carnaval com "Eva", sucesso dos anos 1990 da Banda Eva, às 15h20, ao lado do Instituto Tomie Othake, na zona oeste de São Paulo. O público, apesar de ser muito menor do que o deste sábado (4), está animado para o último dia de folia na cidade. O bloco, que vai seguir até o Largo da Batata, distribuiu bexigas amarelas e tiaras com a palavra táxi entre os foliões. Durante o esquenta, que começou antes das 14h, muito samba com a Bateria S/A fez dançar quem está no asfalto quente da Faria Lima. A avenida recebe ainda nesta tarde o bloco "Se te pego não te largo", que já começa a tocar muito axé. Um dos vocalistas da banda é o Reinaldinho, ex-integrate da banda Terra Samba. As músicas animam ainda mais os foliões. NA PAULISTA O último dia de pós-Carnaval também será de muitos blocos de rua. Um dos mais esperados é o Pipoca da Rainha, que terá apresentação de Daniela Mercury, às 16h, no cruzamento da rua da Consolação com a avenida Paulista. Outros blocos que agitam a tarde na capital paulista são Bloco do Síndico, desde às 14h, na av. Helio Pellegrino, e Bloco da Diversidade, desde às 15h, no largo do Arouche. SÁBADO 1. Orquestra Voadora, às 10h, na r. Hélio Pellegrino (com a r. Diogo Jácome); 2. Primavera, Te Amo, às 10h, na r. Augusta; 3. Se Joga!, às 12h, na av. Brigadeiro Faria Lima; 4. Rindo a Toa (Falamansa), às 14h, na av. Brigadeiro Faria Lima; 5. Brega bloco, às 14h, no largo do Arouche; 6. Catuaba, às 16h, na r. Augusta; DOMINGO 7. Bloco Chega Mais, às 12h, na r. Inácio Pereira da Rocha; 8. Bloco me lembra que eu vou, às 12h, r. Fradique Coutinho; 9. Bloco do Pequeno Burguês, 12h, na av. Santos Dumont; 10. Bloco vou de Táxi, às 13h, av. Brigadeiro Faria Lima; 11. Bloco do síndico, 14h, na av. Helio Pellegrino; 12. Bloco se te pego não te largo, 14h, na av. Brigadeiro Faria Lima (com a r. Fernão Dias); 13. Bloco da diversidade, às 15h, no largo do Arouche; 14. Pipoca da Rainha (Daniela Mercury), às 16h, na r. da Consolação (com a av. Paulista).