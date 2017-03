Dupla brasileira de tênis vence o Aberto do Brasil após seis anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de seis anos sem uma vitória de dupla exclusivamente brasileira no Aberto do Brasil, Rogério Dutra Silva, 33, e André Sá, 39, ganharam o título do torneio de duplas da competição, que é nível ATP 250, disputada no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. Eles venceram a partida final da competição neste domingo (5) contra a dupla formada pelo gaúcho Marcelo Demoliner, 27, e pelo neozelandês Marcus Daniell, 28, por 2 sets a 1, com parciais 7/6, 5/7 e 10/7. Este é o 11° título nível ATP de André Sá e o primeiro do tipo de Rogério Dutra Silva. Em 2008, Sá também venceu o Aberto do Brasil de duplas com Marcelo Melo. O último brasileiro a vencer uma final masculina de duplas no Aberto do Brasil foi Bruno Soares, em 2013. O tenista ganhou o título jogando em dupla com o austríaco Alexander Peya. A última dupla totalmente brasileira a vencer a competição foi o duo formado por Bruno Soares e Marcelo Melo, em 2011. No ano passado, o chileno Julio Peralta e o argentino Horacio Zeballos levaram o título de duplas. Essa foi a primeira vez desde a inauguração do torneio, há 17 anos, que três brasileiros estiveram presentes em uma final.