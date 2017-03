Retorno das praias deixa movimento três vezes maior na BR-277, sentido Curitiba

(foto: Reprodução Cameras da Ecovia)

O movimento de retorno do litoral do Paraná a Curitiba começa a crescer. Por volta das 16h30, o número de carros que transitam pela BR-277 era de mais de 1.600 carros por hora. Esse movimento é três vezes maior que os 500 carros que transitam pela rodovia em dias normais no mesmo sentido, segundo as informações da Ecovia, concessionária que administra o trecho da BR-277, entre Curitiba e as praias do litoral do Paraná.

Como há chuva em vários pontos da estrada e um pouco de neblina na Serra, a orientação é para que os motoristas redobrem a atenção, reduzam a velocidade e usem o farol baixo no trecho de forte neblina.