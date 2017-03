Róger Guedes alcança sequência inédita e dá resposta após perder posição

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Destaque repentino do Palmeiras no ano passado, após chegar do Criciúma, Róger Guedes perdeu espaço nesta temporada, mas rapidamente respondeu ao banco de reservas. Pela primeira vez desde desembarcar na Academia de Futebol, o atacante anotou gols em partidas consecutivas. Saído do banco de reservas contra Ferroviária e Red Bull, Guedes somou apenas 42 min nas duas partidas - o suficiente para o camisa 23 anotar dois gols e se recolocar na briga pelo time titular. Nos últimos confrontos, Keno ganhou a preferência de Eduardo Baptista. Os gols refletiram na própria confiança do jogador, que terminou o ano passado como titular na conquista do Campeonato Brasileiro. Guedes quer seguir com a fase artilheira para embalar de vez no clube de Palestra Itália. ‘Fico feliz em entrar, jogar bem e marcar gols. Nada melhor para um atacante se destacar do que marcar gols. Temos de estar preparados para as oportunidades, e trabalhei forte para que isso pudesse acontecer. Agora é manter esse nível de apresentação nos próximos jogos‘, destacou. Apesar da evolução, Róger Gudes sabe do aumento da concorrência. Além de Keno, jogador destacado individualmente na análise de Baptista, o experiente Michel Bastos também pode exercer a função pelo lado - o ex-são-paulino deve ser deslocado com o retorno de Tchê Tchê. ‘Aumentou bastante a concorrência, mas sei que posso ser bastante útil ao Palmeiras nas competições. Os gols animam sim, não tem como negar, ainda mais às vésperas da estreia da Libertadores‘, confessou. ‘Estou à disposição do treinador, minha primeira Libertadores, expectativa é muito grande. Todo jogador quer ser titular e comigo não é diferente. Estou em busca disso‘, encerrou Róger Guedes. O Palmeiras faz o último trabalho antes de viajar para a Argentina na próxima segunda-feira. Na quarta, a partir das 21h45 (de Brasília), o atual campeão brasileiro encara o Atlético Tucumán, em duelo pela primeira rodada da fase de grupos.