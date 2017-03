Viola Davis recebe prêmio de Artista do Ano da Universidade Harvard

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma semana após levar o Oscar de melhor atriz coadjuvante por "Um Limite Entre Nós", Viola Davis subiu ao palco novamente, desta vez para receber o prêmio de Artista do Ano da Universidade Harvard. A entrega da honraria aconteceu neste sábado (4), durante o 32° festival Cultural Rhythms, que conta com shows de alunos da instituição. "Meu Deus, esses cantores e dançarinos são maravilhosos. Me pergunto 'quem é essa tal de Viola Davis'", brincou a atriz, segundo o jornal "The Boston Globe". Sobre seu ofício, Davis afirmou que "o palco e a tela são lugares sagrados". Com o prêmio, a atriz entrou para um grupo que inclui nomes como Matt Damon, Denzel Washington, Laurence Fishburne e Salma Hayek.