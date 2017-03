SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tite esteve na Arena Corinthians no sábado (4) para assistir ao duelo vencido pelo time alvinegro contra o Santos, 1 a 0. O treinador da seleção foi ovacionado pelos torcedores presentes. No retorno à Itaquera, o técnico da seleção afirmou ter ficado emocionado ao reencontrar a torcida corintiana. ‘A emoção toma conta de mim. Eu agora falando agora fico emocionado. Quando eu chego próximo ao estádio eu fico emocionado. Eu estava com dificuldade de ir até à porta porque eu via os torcedores. Eles começam a se comunicar comigo, e começa a aflorar uma emoção. Gratidão, reconhecimento, senso de equipe e emoção‘, disse Tite, em entrevista ao site oficial do Corinthians. Durante o intervalo, quando apareceu no telão, o atual técnico do Brasil foi ovacionado. O tradicional grito de ‘olê, olê, olê, olê! Tite! Tite!‘ ganhou força com praticamente todo o público, que cantou para homenagear o comandante dos títulos da Libertadores e Mundial de 2012. Na sexta-feira, Tite havia falado sobre o vínculo sentimental com o Corinthians. A seleção brasileira enfrentará o Paraguai, no dia 28 de março, na Arena Corinthians. O treinador afirmou que pretende ver a seleção jogar em vários centros, mas que existe para ele um sabor especial por voltar à Arena Corinthians.