Cajuru oferta exames gratuitos hoje

O Hospital Universitário Cajuru promove, hoje, uma ação especial em referência ao Dia Mundial do Rim, lembrado no dia 9 de março. Referência em transplantes renais no estado do Paraná, o HUC abordará em palestras temas como obesidade e cuidados com os rins. Os participantes passarão também por avaliações médicas durante o evento. A ação é voltada para visitantes e colaboradores.

Na abertura do evento, o chefe do transplante renal do HUC, Alexandre Bignelli, falará sobre o serviço que já é referência no Paraná. Em 2016 o Hospital Cajuru alcançou o melhor resultado em sobrevida do paciente do enxerto no estado.

Além das palestras, serão oferecidas avaliações da composição corporal por bioimpedanciometria pela equipe de Nutrição e nos postos de enfermagem acontecerão atividades com educadores físicos e avaliação da capacidade vital por espirometria, conhecido também como teste de sopro, pela equipe de fisioterapia. As ações vão das 8h30 às 12h30. O evento acontecerá no auditório da instituição e as vagas são limitadas.