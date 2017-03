Elas terão aulas de defesa pessoal

Neste mês a Federação Sul Americana de Krav Maga realiza, em todo o Brasil, treinamentos gratuitos da defesa pessoal israelense, especialmente voltados para mulheres praticantes ou não dessa modalidade. A ideia é sensibilizar a mulher sobre a importância do combate à violência e mostrar que ela pode ser parte ativa da prevenção desse tipo de problema.

Os treinamentos da Federação Sul Americana de Krav Maga serão destinados às mulheres maiores de 14 anos, independentemente de preparo físico ou de habilidade para artes marciais ou esportes.

Os treinamentos serão realizados em Curitiba, nos dias 11 de março, às 14 horas, no Centro de Krav Maga do Paraná (Rua Barão do Rio Branco, 574) e no dia 12 de março, às 8 horas na CWB Defense - Centro de Krav Maga (Rua Marcelino Nogueira, 05). Para participar, é necessário cadastramento pelo e-mail: infopr@kravmaga.com.br.

Para este ano, a Federação espera mais de 10 mil mulheres em mais de 90 pontos de treinamento em todo o país. Em 2016, mais de 5 mil mulheres passaram por esse treinamento e para este ano a expectativa é ainda maior.