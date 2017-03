'a bruxa está solta'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Por meio do Instagram, o atacante Gabriel Jesus mandou uma mensagem de apoio ao zagueiro Thiago Martins. O jogador palmeirense sofreu uma lesão no último sábado e ficará afastado dos gramados por seis meses. Por meio de hashtags, ele fez referência ainda à sequência de lesões que tem atingido os jogadores do time campeão brasileiro de 2016. Além de ele próprio estar afastado, o meia-atacante Moisés também se recupera de uma contusão. ‘Irmão mais um momento difícil pra você , você é guerreiro e sairá dessa também, boa cirurgia é uma boa recuperação. Estou torcendo por você sempre, sou seu fã #abruxaestasolta #forçathiagomartins #jogamuito‘, escreveu. Gabriel Jesus passou por uma cirurgia no pé direito após sofrer uma lesão em um jogo do Manchester City no começo de fevereiro. O tempo estimado de recuperação é de três meses.