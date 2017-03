Agências do PR são as que mais empregam

Agência do Trabalhador de Curitiba: com mudança (foto: Divulgação)

O Paraná ficou em primeiro lugar no ranking que avalia o Programa de Intermediação de Mão de Obra. Os dados são do Ministério do Trabalho e refletem o desempenho dos estados em 2016. Em 2016, no Brasil, 400.396 pessoas conseguiram um emprego pelas Agências do Trabalhador, destes, 78.287 foram em Agências do Paraná — 20% do total do país.

No Paraná a captação de vagas de emprego nas Agências do Trabalhador é mais que o dobro da estimativa nacional. Em 2016, segundo dados do Caged, foram 128.232 vagas captadas no estado. Destas, 12% foram captadas nas Agências do Trabalhador do estado.

Nos dados nacionais, em 2016, também com dados do Caged, foram 893.959 vagas de emprego. Apenas 3% foram captadas nas Agências do Trabalhador do país.

Mudança — O atendimento pra quem precisa dar entrada no Seguro Desemprego está diferente na Agência do Trabalhador de Curitiba. Desde a sexta-feira são disponibilizadas 700 vagas semanais toda sexta-feira pra quem precisa do benefício. Outra mudança é o prazo para o agendamento, que está maior. Antes era possível marcar um atendimento apenas de um dia para outro. Agora, quem precisa pode agendar com uma semana de antecedência. Serão 140 atendimentos ao dia apenas para o seguro desemprego.

O aumento se deu pela ampliação dos atendimentos da Agência Central. Foram contratados em janeiro 61 novos servidores que estão agilizando o atendimento.