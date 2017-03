O risco de antecipar a restituição

Antecipar a restituição do Imposto de Renda, embora possa parecer a salvação para as finanças, é uma atitude perigosa se não for tomada com cautela. Afinal, o contribuinte pode acabar na malha fina e ter que arcar com o empréstimo do próprio bolso. O aviso é do doutor em educação financeira, presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin) e da DSOP Educação Financeira, Reinaldo Domingos.

“Além de considerar os juros, é preciso ter certeza de que a declaração entregue está inteiramente correta. É válido se atentar as possibilidades para aumentar a dedução, lembrando que é preciso se organizar, separar os documentos com antecedência para que possa justificar tudo o que está declarando. É válido buscar o máximo de informação possível sobre o serviço e/ou procurar um especialista contábil para evitar problemas”, diz.