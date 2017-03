Senai abre matrícula em cursos

O Senai no Paraná abriu as inscrições para os cursos técnicos na modalidade semipresencial, na qual uma parte da carga horária é de aulas a distância. São oferecidos sete cursos em 12 unidades do Senai, localizadas em nove municípios paranaenses. Esta modalidade atende àquele público que tem restrição de horário para estudar, mas que mesmo assim quer se atualizar ou inserir-se no mercado.

Nesta modalidade de ensino, são ofertados os cursos de Técnico em Alimentos, Automação Industrial, Mecatrônica, Eletromecânica, Edificações, Mecânica e Manutenção Automotiva. Com 80% da carga horária a distância e os outros 20% presenciais, ocorrerão nas cidades que possuem polos do Senai com credenciamento para cursos semipresenciais.

A aula inaugural será no dia 17 de abril de 2017. Para realizar a matrícula, os interessados devem apresentar a documentação necessária na unidade onde serão realizadas as aulas presenciais. O edital com a lista de documentos para inscrição, bem como outras informações, está disponível no site www.senaipr.com.br/cursos-tecnicos.

Em Curitiba, o Senai oferta vagas para Técnico em Manutenção Automotiva tendo como polo o Senai Boqueirão; Técnico em Edificações no polo Campus da Indústria (no bairro Jardim Botânico); e para Técnico em Eletromecânica, Alimentos, Automação Industrial, Mecânica e Mecatrônica o polo será no Senai CIC. A lista completa com as ofertas de cada polo de ensino semipresencial também está no site www.senaipr.com.br/cursos-tecnicos.