Primeira feira de 2017 será neste mês

A 1ª Edição da Feira Alto Juvevê de 2017 acontece nos dias 11 e 12 de março, das 11 às 20 horas na Praça Brigadeiro Mário Eppinghauss. Esta será a 19ª edição do evento desde 2012. Desta vez serão 16 empreendimentos que participarão do evento. A feira faz parte da programação oficial de eventos da Capital paranaense.

Um dos destaques desta edição é a volta do Brownie Burger que desta vez vem com várias opções de sabores do doce que foi eleito em 2014 pela World Chocolate Masters, o melhor snack de chocolate do mundo.

Já para os gostos mais exóticos, a opção é provar a famosa pizza de Jambu com Camarão, uma erva da Amazônia, que tem capacidade de anestesiar a boca, deixando uma sensação diferente de tudo que você já provou. Outra novidade será o kafta no cone. Também há opções de sanduíches, hamburgueres, crepes, churros, entre outros pratos.