Curitiba tem três dezenas de roteiros turísticos, ou mais

O visitante que chega a Curitiba tem várias maneiras de conhecê-la. Pode explorar a cidade a pé, pegar uma bicicleta, um ônibus e seguir um dos mais de vinte roteiros oficiais existentes. Sem falar que ainda é possível misturar os roteiros e criar o seu próprio. Só no site do Instituto Municipal do Turismo de Curitiba (CTur), são quase vinte roteiros montados à disposição do turista e do morador da cidade.

Os roteiros no site do CTur atendem praticamente todos os gostos. Tem o Curta Curitiba com as Crianças, especialmente criado para os pais levarem seus filhos até as atrações dedicadas a elas, como o Bosque Alemão, a Gibiteca e o Jardim das Sensações, no Jardim Botânico. Ainda há opções de aventura, pelas igrejas históricas, gastronomia e culturais, explorando os museus da Capital e as suas porsonalidades, como Paulo Leminski e Poty Lazarotto.

“O incremento do turismo é um fator muito importante para o desenvolvimento econômico da cidade. Além dos setores diretamente ligados às atividades turísticas, outros segmentos se beneficiam com a chegada dos visitantes”, explica a presidente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, Tatiana Turra.



Durante o Carnaval, a procura por informações no site do CTur teve um aumento expressivo — foram 4.463 acessos, número 103,69% maior que em 2016. Os temas mais buscados no período de Carnaval foram a Linha Turismo, o Parque Lago Azul, Roteiros Turísticos e a Ópera de Arame. Tatiana também comemorou o número recorde de acessos ao site do Instituto desde seu lançamento em agosto de 2014.

“O site é uma ferramenta importante para que os turistas possam, em primeiro lugar, conhecer o que a cidade tem a oferecer e, em segundo lugar, programar a viagem enquanto estiverem aqui”, continua Tatiana.

Por ano, Curitiba recepciona aproximadamente 3,7 milhões de visitantes, dos quais 350 mil vêm para a cidade em janeiro, segundo dados do Ctur). Em 2015, último ano com dados disponíveis, o setor movimentou R$ 6 bilhões na Capital, com cada turista que chega à cidade gastando por dia, em média, US$ 106, (aproximadamente R$ 420) e permanecendo na cidade por quatro dias.

