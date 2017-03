Passeios guiados revelam a história

Os patrimônios históricos revelam partes da vida da cidade, como marcos de um passado que se faz presente. Para explorar essa história, o Solar do Rosário organiza o primeiro encontro do “Passeios com História”, que faz uma visita guiada pelo Teatro Guaíra. A professora Letícia Geraldi Ghesti coordena o evento, que acontece no dia 14 de março, com concentração a partir das 14 horas no Solar e saída a pé para o teatro às 14h30. A visita tem 30 vagas, que são gratuitas para todos os alunos dos cursos de 2017 do Solar. Não-alunos podem participar pagando R$ 40. É necessária inscrição prévia na secretaria do centro cultural.

“O objetivo é valorizar o patrimônio histórico e perceber como as pessoas se ligam a isto”, comenta Letícia. “Curitiba tem um grande material histórico que poucos conhecem, muitos prédios tombados contam com visitação e nem todos sabem disso”. Mestranda em Direitos Humanos na PUC-PR, a professora busca discutir o patrimônio histórico. A primeira aula do seu curso no Solar, que acontece no dia 9 de março, é aberto ao público e discute o “Direito à Memória”, trazendo dois arquitetos convidados que falam sobre tombamento e preservação.