Três opções para conhecer a cidade de bicicleta

Dá para conhecer os parques da Capital de bicicleta (foto: Geraldo Bubniak)

Curitiba tem cerca de 300 quilômetros de ciclovias distribuídos em todas as regiões da cidade. O turista que tiver interesse em conhecer a cidade de bicicleta pode planejar o seu roteiro de acordo com o setor da cidade que deseja visitar, ou de sua capacidade física.

Boa parte das ciclovias de Curitiba são de uso exclusivo das bicicletas, mas há também trechos compartilhados com carros e pedestres. Seguindo estas vias, os cicloturistas podem conhecer diversos parques e alguns museus.

“Além dos parques, boa parte do trajeto é arborizado é convidativo às pedaladas, como praças, monumentos, cafés, restaurantes e bares. O importante é planejar bem o roteiro que se pretende fazer levando em conta as distâncias e melhores locais para fazer eventuais paradas”, lembra a presidente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, Tatiana Turra.

É importante que as regras de trânsito e segurança básicas sejam respeitadas. Dentro da maioria dos parques, por exemplo é preciso andar desmontado da bicicleta. O mesmo deve acontecer nas áreas de calçadão, como no caso da Rua XV de Novembro e no Centro Histórico. Também é recomendável a utilização de capacete e outros itens de segurança e lembrar-se sempre que o pedestre tem a preferência.



O primeiro roteiro, de nível fácil, tem 16,5 km e vai do Passeio Público ao Jardim Botânico. O segundo roteiro sugerido, de nível médio, tem 17,5 km, e percorre os parques e Bosque Norte, saindo do Passeio Público e seguindo até o Parque Tingui, passando por outros três parques.

O terceiro roteiro, o mais difícil, tem 19,8 km de extensão e vai do Centro de Curitiba até o Parque Municipal do Iguaçu, no Boqueirão.

À pé — Caminhar pela cidade, além de fazer bem para os olhos, faz bem para a saúde. Em Curitiba, é possível traçar vários roteiros para se conhecer a cidade andando e com a possibilidade de misturar pontos históricos, parques, praças e restaurantes no trajeto.

O roteiro engloba a parte mais antiga da cidade, envolvendo os bairros Centro e São Francisco. Cada detalhe deste espaço conta um pouco a história da cidade e de seus habitantes, ajudando a entender mais sobre o desenvolvimento e crescimento de Curitiba.