Marco Túlio se apresenta no Guairão

Youtuber conhecido por dar dicas de Minecraf (foto: Divulgação)

Após o grande sucesso no ano passado em Curitiba, a sensação brasileira do universo Minecraft volta à cidade. Com realização da Prime, o youtuber Marco Tulio traz na bagagem o Authentic Games: Uma Vida Autêntica - O Show, no próximo dia 19 de março, em única apresentação no palco do Teatro Guaíra (R: Conselheiro Laurindo s/n) às 17h30. O espetáculo conta com números musicais, dicas para se dar bem no Minecraft e muita interatividade com o público presente.

No evento não irá faltar ninguém. Estão confirmadas as presenças de Authentic, Namorada Perfeita e toda a turma tão conhecida pelo pessoal que acompanha seus vídeos diariamente. Para que os maninhos e maninhas não percam um minuto dessa viagem inesquecível, serão instalados telões de led gigantes, além de um show de luzes especial, deixando toda a experiência ainda melhor.

Aos 20 anos de idade, o mineiro Marco Tulio é um fenômeno multimídia. Sempre apaixonado por games, ele é hoje um dos maiores youtubers do Brasil e do mundo. Com seu canal Authentic Games, seu alcance é facilmente entendido pelos números que todas suas redes possuem: com seu 5.186.295 inscritos, ele já chega a mais de 2 bilhões de visualizações no YouTube; mais de 1 milhão de likes no Facebook e já ultrapassou a marca de 500 mil seguidores no Instagram e Twitter.

Mesmo sendo um verdadeiro sucesso na internet, ele não parou por aí. No início do ano passado, ele lançou o livro “Authentic Games: Vivendo uma Vida Autêntica”, que já vendeu mais de 100 mil unidades e está no topo da lista dos mais vendidos da revista Veja. E ele continua expandindo. Agora em turnê com seu espetáculo, o evento será um verdadeiro compilado de tudo que os fãs dele mais gostam: diversão, música e games.

Os ingressos estão disponíveis e variam de R$61,00 (meia-entrada) a R$196,00 (inteira), de acordo com o setor. A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (NE) e de câncer. Portadores do cartão Disk Ingressos possuem 20% de desconto na compra de até dois ingressos por titular.