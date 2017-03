Com arbitragem polêmica, Paraná vence e lidera com folga

Matheus Carvalho comemora o gol do Paraná sobre o Rio Branco (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube venceu por 1 a 0 o Rio Branco, nesse domingo (dia 5) à tarde, na Vila Capanema, pela 6ª rodada do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o time da capital lidera isolado, com 15 pontos, seguido por Cianorte (12 pontos), Coritiba (10) e Toledo (8). Os oito primeiros avançam à próxima fase. O Rio Branco ficou em 9º lugar, com 5 pontos.

A partida foi marcada por três lances polêmicos. O Rio Branco reclamou da arbitragem, afirmando que não houve pênalti em Bentancourt, aos 34 minutos do 1º tempo. No lance, o uruguaio cai na área em lance com o zagueiro Leandro. A imagem da TV não é clara e deixa dúvidas. O clube de Paranaguá também afirma que o atacante estava impedido ao receber a bola nessa jogada. O presidente do Rio Branco disse que tem dúvidas sobre esse lance.

O Rio Branco também reclamou que, aos 23 do 2º, o árbitro não marcou pênalti quando a bola bateu no braço do zagueiro Artur, dentro da área. A imagem da TV deixa claro que houve esse toque, mas o jogador do Paraná estava com os braços atrás do corpo, tentando evitar o contato com a bola. É um lance polêmico e que depende de interpretação.

Já o Paraná reclamou de exagero do árbitro ao expulsar o atacante Bentancourt, aos 28 do 2º. O jogador, que já tinha amarelo, subiu para disputar a bola pelo alto e acertou o cotovelo no adversário. A imagem dá a impressão que o lance foi acidental. Mesmo assim, levou o 2º amarelo no jogo e acabou expulso.

Clique aqui para ver a galeria de fotos do jogo.

INVICTO EM CASA

O Paraná está invicto na Vila Capanema em 2017, com 5 vitórias e 1 empate.

O volante Alex Santana foi o melhor em campo na partida. Clique aqui e veja as notas para os jogadores do Paraná Clube.

PÚBLICO

O jogo desse domingo registrou o pior público do Paraná como mandante em 2017, com apenas 1.196 pagantes. Antes, a pior marca havia ocorrido contra o Figueirense, na última quinta-feira, pela Primeira Liga, com 2.168 pagantes. Em 2016, a média do clube no ano foi de 3.428 e o recorde negativo ocorreu contra o Tupi, pela Série B, com 598 pagantes.

TÉCNICO

O técnico Wagner Lopes completou 10 jogos no comando do Paraná Clube, agora com 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

ESCALAÇÃO

Como os titulares jogaram na última quinta-feira (contra o Figueirense) e voltarão a campo na quarta-feira (contra o Bahia), Wagner Lopes utilizou os reservas contra o Rio Branco. Ele manteve o esquema tático 4-2-3-1 de sempre. A linha de três meias ofensivos tinha Nathan (esquerda), Matheus Carvalho (direita) e Pessalli (centro).

PRIMEIRO TEMPO

O Rio Branco supreendeu ao começar avançado e marcando forte a saída de bola do adversário. O Paraná teve dificuldades para levar a bola com qualidade até o meio-campo. Aos poucos, conseguiu encontrar brechas nesse bloqueio e criou quatro boas jogadas. A velocidade de Nathan e os passes de Pessalli e Alex Santana foram as principais armas da equipe. Aos 34, Bentancourt caiu na área em lance com Leandro. O árbitro marcou pênalti. Lance polêmico. Matheus Carvalho cobrou e fez 1 a 0.

SEGUNDO TEMPO

Atrás no placar, o Rio Branco voltou mais ofensivo para o segundo tempo, mas não mostrou qualidade no setor ofensivo e cedeu mais espaços. Assim como no primeiro tempo, o Paraná seguiu criando mais chances. Aos 2 minutos, Pessalli perdeu gol feito, chutando fraco demais. O time da capital seguiu dominando até os 28, quando Bentancourt foi expulso. O Rio Branco partiu com tudo para o ataque, mas não conseguiu levar perigo.

PARANÁ 1 x 0 RIO BRANCO

Paraná: Léo; Junior, Artur Jesus, Rayan e Kaike; Jhony, Alex Santana 9, Nathan, Jonas Pessalli (Guga) e Matheus Carvalho (Alesson); Bentancourt. Técnico: Wagner Lopes

Rio Branco: Dalton; Oberdan, Ramon, Leandro e Diego; Tiago Pedra, Luiz Camargo (Eric), Juninho (Fidel), Rafael Tavares (Tiago Santos) e Minho; Paraíba. Técnico: Ary Marques

Gol: Matheus Carvalho (35-1º)

Expulsão: Bentancourt (28-2º)

Cartões amarelos: Minho, Camargo, Ramon (RB). Bentancourt (P).

Árbitro: Rafael Traci

Público: 1.196 pagantes (2.003 total)

Renda: R$ 26.335,00

Local: Vila Capanema

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

8 – Nathan toca para Bentancourt, na área. Ele cruza rasteiro. Na cara do gol, Matheus Carvalho chuta para longe.

18 – Nathan cruza rasteiro. Pessalli chuta, mas o zagueiro trava. A bola vai no canto e o goleiro segura.

25 – Kaike vê o goleiro adiantado e chuta do meio-campo. O goleiro volta rápido e defende.

33 – Junior faz boa jogada na ponta-direita, corta para dentro e chuta forte. O goleiro espalma.

34 – Pessalli dá belo passe para Bentancourt, na área. Ele cai ao dividir com Leandro. O árbitro marca pênalti.

35 – Gol do Paraná. Matheus Carvalho cobra o pênalti no canto.

37 – Alex Santana passa por três e toca para Pessalli, na área. Ele tenta o drible e perde boa chance.

44 – Falta pertinho da área. Rafael Tavares cobra tentando o ângulo. A bola bate na rede, pelo lado de fora.

Segundo tempo

2 – Nathan cruza. Matheus Carvalho ajeita de cabeça. Na cara do gol, Pessalli chuta fraco. O goleiro segura.

9 – Nathan rouba a bola e toca para Bentancourt. Ele invade a área e chuta perto, ao lado.

18 – Alesson cruza rasteiro. Nathan recebe na 2ª trave. Ele domina mal e fura ao tentar o chute.

19 – Minho cobra falta no canto. Leo manda para escanteio.

23 – Camargo cruza. A bola bate no braço de Artur. O Rio Branco pede pênalti.

28 – Bentancourt recebe o 2º amarelo e acaba expulso.