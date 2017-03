Quem foi Manoel Karam

SAIBA MAIS Projeto Mesmas Coisas chega para inquietar

Nascido em 1947 em Rio do Sul (SC), mas radicado em Curitiba desde 1966, Manoel Carlos Karam era escritor, dramaturgo e jornalista, tendo trabalhado nos principais veículos de comunicação do Paraná, como TV Paranaense, TV Educativa, Gazeta do Povo, O Estado do Paraná, Rádio BandNews e também na Prefeitura de Curitiba. Publicou diversos livros: Fontes Murmurantes, O impostor no baile de máscaras, Comendo bolacha maria no dia de são nunca, Pescoço ladeado por parafusos, Encrenca, Sujeito Oculto; e outros tantos foram publicados após sua morte em 2007: Jornal da guerra contra os taedos, Godot é uma árvore, Algum tempo depois e Um milhão de velas apagadas. Em 1995 recebeu, pela obra Cebola, o Prêmio Cruz e Souza de Literatura.

Antes de se dedicar à literatura, nos anos 80, Karam escreveu e dirigiu peças de teatro.

SERVIÇO

Quando: 10, 11 e 12 de Março de 2017, 19 horas

Onde: Centro Cultural Sesi Heitor Stockler de França (Av. Marechal Floriano Peixoto, 458 41 3322-2111

Quando: 17, 18 e 19 de Março de 2017, 19 horas

Onde: Casa Hoffmann

R. Dr. Claudino dos Santos, 58 | São Francisco | Curitiba - PR | 41 3321- 3228

Entrada franca

24, 25 e 26 de Março de 2017, 19h - 7 e 8 de abril de 2017 21h

Companhia brasileira de teatro

R. José Bonifácio, 135 - sala 1a | São Francisco | Curitiba - PR | 41 9 9958-7310

Entrada franca

31 de Março e 1 de abril, 17h - 2 de abril 21 horas

Apê da 13 - R. 13 de Maio | São Francisco | Curitiba - PR | 41 9 9958-7310