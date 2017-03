O árbitro Rafael Traci: alvo de críticas do Rio Branco (foto: Geraldo Bubniak)

O presidente do Rio Branco, Thiago Campos, criticou a arbitragem da partida contra o Paraná Clube, nesse domingo (dia 5) à tarde, na Vila Capanema. A principal reclamação dele foi em relação a um pênalti não marcado para a equipe do Litoral, no segundo tempo, em chute do volante Luiz Camargo que tocou no braço do zagueiro Artur Jesus. “A bola ficou presa no braço do jogador do Paraná. Aquilo foi um absurdo. O árbitro não deu o pênalti porque não quis”, declarou, em entrevista coletiva na Vila Capanema, minutos após a partida.

Curiosamente, o presidente do Rio Branco não reclamou do pênalti marcado a favor do Paraná, no primeiro tempo. “Ali, no primeiro lance, não vou reclamar porque eu tenho dúvida”, declarou.

O técnico do Rio Branco, Ary Marques, reclamou dos dois lances. “Hoje teve uma bola no segundo tempo que, segundo meus atletas, a bola bateu no braço do jogador do Paraná. E o pênalti do Paraná foi duvidoso”, afirmou.