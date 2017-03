Vereadores votam primeiro item do ajuste fiscal de Greca

Câmara: projeto foi o primeiro enviado por Greca (foto: Franklin de Freitas)

A Câmara Municipal de Curitiba começa a votar hoje o primeiro item do ajuste fiscal que deve ser promovido pelo prefeito Rafael Greca (PMN) para tentar equilibrar as contas da administração da Capital. O projeto prevê a prorrogação por 30 dias do programa de recuperação fiscal (Refic) lançado inicialmente no final do ano passado pelo ex-prefeito Gustavo Fruet (PDT). A intenção é dar mais tempo para que contribuintes em dívida com o município possam quitar seus débitos com desconto de multas e juros, e garantir assim um reforço de caixa para a nova gestão, envolta em dificuldades financeiras em razão de dívidas herdadas da administração anterior e pela crise econômica que derrubou receitas.

Se a reabertura de prazo for aprovada, será a segunda vez que o Refic 2015 é prorrogado. Originalmente, ele valeria de outubro a dezembro daquele ano, mas Fruet propôs a ampliação do prazo no final de 2016, estendendo-o a possibilidade de adesão até o último dia 28. “A procura (pelo Refic) permanece elevada, motivo pelo qual entende-se pertinente a renovação”, justificou Greca na mensagem enviada à Câmara no último dia 22, no primeiro projeto encaminhado à Casa.

Os 30 dias começam a contar a partir do momento em que a solicitação for aprovada. O Refic permite quitar dívidas referentes ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e Imposto Sobre Serviços (ISS), além de outros débitos de natureza tributária e não tributária, desde que vinculadas a uma indicação fiscal, inscrição municipal ou número fiscal cuja cobrança esteja sendo feita administrativamente ou judicialmente. Podem aderir todos os contribuintes que queiram quitar eventuais dívidas com a Prefeitura de Curitiba, sendo elas judicializadas ou não.

No caso do IPTU, podem ser parcelados os débitos até 2016, e, no caso do ISS, até agosto de 2015. Para os casos de dívidas em que já existe o processo judicial, é preciso que o contribuinte desista do processo e pague as custas judiciais, o que poderá ser feito sem a necessidade do contribuinte se deslocar até às Varas da Fazenda. Não podem aderir ao programa empresas optantes do Simples Nacional de 14 de dezembro de 2006, relativos a fatos geradores ocorridos a partir da data da opção.

Além dos descontos de 90% dos juros e 80% da multa para quem paga à vista, o Refic retomado pela prefeitura estabelece mais duas faixas de benefício sem juros futuros para quem aderir à quitação dos débitos: para até três parcelas, abatimento de 80% dos juros e 70% da multa; e, até 6 parcelas, 70% dos juros e 60% da multa.

Para prazos mais longos, as condições são diferentes: até 12 parcelas, abatimento de 60% dos juros e 50% da multa, com juros de 0,5% ao mês; até 24 parcelas, 50% dos juros e 40% da multa, com juros de 0,8% ao mês; até 36 parcelas, 40% dos juros e 30% da multa, com juros de 1%.

Quem parcelar em até 60 vezes a dívida atual – última faixa de benefício prevista no Refic –, não será agraciado com exclusão de juros e multa moratória, mas terá os novos juros fixados em 1,2%. Pessoas físicas e jurídicas que tenham aderido a edições anteriores do Programa de Recuperação Fiscal também podem se beneficiar dessas condições.

Previdência – Passados pouco mais dois meses desde a posse, Greca ainda não definiu as próximas medidas de ajuste fiscal. Em audiência pública na Câmara, no final de fevereiro, o secretário municipal das Finanças, Vitor Puppi, confirmou que elas devem incluir mudanças na previdência dos servidores públicos, mas não entrou em detalhes. No balanço que apresentou sobre as dívidas herdadas da gestão anterior, a nova administração apontou um “rombo” de R$ 614 milhões no Instituto de Previdência Municipal de Curitiba (IPMC). “Obviamente este ajuste vai ter que passar por uma reforma da previdência, é sintomático que o município não tem pagado contribuições”, afirmou Puppi.

Funcionalismo

Servidores fazem assembleia

A Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba faz assembleia amanhã, para discutir as medidas de ajuste fiscal da prefeitura que podem afetar a categoria. A principal preocupação é em relação à data-base da reposição salarial do funcionalismo, inicialmente marcada para o próximo dia 31. A atual gestão do prefeito Rafael Greca (PMN) já sinalizou que o reajuste pode ser adiado em razão da crise financeira por que passa o município, e as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Questionado sobre o assunto na audiência de prestação de contas na Câmara Municipal, o secretário das Finanças, Vitor Puppi, disse não ver condições de aumento nos gastos com pessoal nesse momento. “Não tem espaço orçamentário para março”, alegou.

Os servidores também estão preocupados com as possíveis mudanças no plano de previdência municipal. O sindicato alega que a prefeitura continua não fazendo os repasses ao Instituto de Previdência Municipal de Curitiba (IPMC). A assembleia também deve abordar questões nacionais, como a reforma da previdência em discussão no Congresso.