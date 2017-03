Meio ambiente retira 1 tonelada de lixo de rio

Trabalho de limpeza foi realizado na sexta-feira, após uma denúncia na Ouvidoria do Município (foto: Carlos Poly/SMCS)

Técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Araucária (SMMA) e funcionários da empresa terceirizada que faz a coleta de resíduos sólidos do município tiveram um trabalhão na sexta-feira passada para retirar do Rio Passaúna cerca de 15 tubos de televisores descartados de maneira irregular no rio. Cada item pesava cerca de 25 quilos. Foram coletados ainda 500 quilos de lixo e 20 carcaças de carros (algumas com 50 kquilos cada). O total de materiais recolhidos ultrapassou uma tonelada.

Os profissionais foram ao local após uma denúncia feita na SMMA e na Ouvidoria do Município avisando sobre a situação. Foram necessárias diversas ferramentas para que a coleta fosse feita, dentre cordas, ganchos e mobilizou nove profissionais. Todo material que estava visível foi recolhido, porém a equipe acredita que mais itens possam estar submersos no local.

A hipótese é de que os restos de carros provavelmente vieram de alguma atividade ilícita, já que possuem valor comercial. No caso das TVs, acredita-se que alguma empresa de manutenção de eletrônicos tenha descartado os materiais após retirar os componentes de valor como o cobre. O restante dos componentes como cádmio, chumbo e lítio, são altamente nocivos e causam danos ao meio ambiente, impactando diretamente à fauna e a flora local, e podem trazer prejuízos para o ser humano pelo caráter tóxico.

As oficinas que fazem esses consertos de eletrônicos são responsáveis pelo gerenciamento desses materiais e cobram uma taxa em seu serviço para que os resíduos ganhem a destinação ecologicamente correta. A Secretaria de Meio Ambiente fiscaliza essas ações e ressalta que a multa para quem age fora da lei pode custar R$ 2 mil. Em casos de reincidência a multa dobra.

O Rio Passaúna nasce e acaba na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Tem sua nascente em Almirante Tamandaré e sua foz está em Araucária, onde deságua no Rio Iguaçu. É, atualmente, o rio mais limpo da Grande Curitiba. Ele forma a Represa do Passaúna, entre Curitiba e Araucária.