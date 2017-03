Briga entre skinheads e punks acaba com um ferido

Uma briga entre punks e skinheads na madrugada de ontem acabou com um jovem 19 anos gravemente ferido após levar uma facada no pescoço e se espancado por aproximadamente 20 pessoas. segundo testemunhas e vídeo postado nas redes sociais.. Foi no bairro São Francisco, em Curitiba. De acodo com testemunhas, o skimhead ferido foi cercado pelos punks após se provocarem verbalmente.

O rapaz foi atendido pelo Siate e encaminhado ao hospital em estado grave, mas não corre risco de morte. Ninguém foi preso. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil cofirmou que suspeita é a de que ele tenha sido atacado por punks. O rapaz foi ouvido no hospital pela polícia e já teria agredido punks na região onde foi atacado.

Histórica - A rixa entre skinheads e punks em Curitiba é histórica. Em 2014, o Tribunal do Júri condenou skinhead Fernando Sant’ana pela morte do estudante Lucas Augusto de Carvalho, em setembro de 2010, em Curitiba. Lucas tinha 18 anos e foi esfaqueado por um grupo de skinheads no bairro São Francisco, quando saía de um shopping com amigos. Ele morreu a caminho do hospital. Segundo a polícia, os skinheads confundiram Lucas com um membro de um grupo de punks rivais